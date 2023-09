Empoli, ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Haas al Lucerna (COMUNICATO)

Novità in casa Empoli, prossimo avversario della Roma. Per la sfida contro i giallorossi, in programma il 17 settembre alle ore 20:45, l'allenatore Paolo Zanetti dovrà fare a meno di Nicolas Haas: il centrocampista è stato ceduto al Lucerna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco la nota ufficiale dell'Empoli: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’FC Lucerna per la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione delle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Haas. A Nicolas va il grandissimo ringraziamento della società azzurra per quanto fatto con la nostra maglia e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

(empolifc.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE