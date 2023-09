Empoli: seduta di scarico dopo il match con la Juventus. Giovedì la ripresa degli allenamenti

Nella serata di ieri l'Empoli è sceso in campo contro la Juventus ed è stato battuto per 0-2 nel match valido per la terza giornata di Serie A. Secondo quanto riportato dal portale dedicato alla società toscana, gli uomini di Zanetti hanno svolto una seduta di scarico nella giornata odierna. Il tecnico ha concesso ai calciatori due giorni di riposo, motivo per cui la ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì. L'Empoli, ancora a secco di punti, affronterà la Roma il 17 settembre alle ore 20:45.

(pianetaempoli.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE