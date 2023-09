Simone Bastoni è intervenuto in conferenza stampa per la sua presentazione da nuovo calciatore dell'Empoli e ha parlato anche della gara contro la Roma, in programma il 17 settembre alle ore 20:45. Ecco le sue dichiarazioni.

Domenica arriva la Roma. Come vi state preparando?

"Stiamo cercando di prepararla al meglio. La settimana è particolare perché abbiamo avuto qualche defezione per le nazionali però abbiamo lavorato al massimo cercando maggiore intensità".