Al Bentegodi la Roma affronta il Verona nella seconda giornata di campionato ed è in svantaggio per 2-1: in gol nella prima frazione di gara Duda e Ngonge, nella ripresa accorcia il subentrato Aouar. Al 68' Paulo Dybala richiama l'attenzione della panchina e viene sostituito per un problema fisico. Al suo posto entra Ola Solbakken.