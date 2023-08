Verona-Roma, 2 reti subite nelle prime due giornate di A: non succedeva dal 2009/2010

Roma di scena al Bentegodi nella seconda giornata di campionato, dopo il 2-2 al debutto in Serie A con la Salernitana: al termine della prima frazione di gioco il Verona è in vantaggio per 2-0. Secondo il portale di statistiche Opta, la Roma non subiva almeno due reti in ognuna delle prime due partite in una singola stagione di campionato dal 2009/2010 con Luciano Spalletti in panchina.





