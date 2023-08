Serie A, Torino-Cagliari 0-0: primo punto per i sardi di Ranieri

Arriva anche il primo 0-0 della Serie A e lo confezionano Torino e Cagliari, in campo per il penultimo match della 1a giornata. Qualche occasione in più per il Torino ma non abbastanza per impedire a Ranieri di portare a casa il primo punto stagionale sulla panchina dei sardi neopromossi. Stasera Bologna-Milan completa il quadro della prima giornata.