In contemporanea con Verona-Roma si gioca a San Siro Milan-Torino, valida per la seconda giornata di campionato. I rossoneri, prossimi avversari della Roma in campionato, vincono per 4-1: sblocca la gara Pulisic al 33', pareggia Schuurs al 36', poi Giroud dal dischetto porta di nuovo avanti il Milan prima del tris di Theo Hernandez. Nella ripresa Giroud, sempre su rigore, sigla la doppietta personale e il poker del Milan.