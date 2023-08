Serie A: Lazio-Genoa 0-1, cadono ancora i biancocelesti. Tutto facile per il Napoli: 2-0 al Sassuolo

Con i fischi finali di Lazio-Genoa e Napoli-Sassuolo si chiude anche questa domenica di Serie A, in attesa delle gare di domani pomeriggio e sera. Cade ancora la Lazio di Sarri: tonfo fra le mura domestiche per Immobile e compagni, che hanno perso 0-1 contro il Genoa grazie al gol di Retegui. Vittoria tranquilla invece per il Napoli: 2-0 al Sassuolo, prima Osimhen, poi Di Lorenzo.