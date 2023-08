Serie A, la Lazio perde di rimonta 2-1 contro il Lecce: decide Di Francesco. Udinese-Juventus 0-3: bianconeri corsari a Udine

Dopo il pareggio della Roma nel pomeriggio contro la Salernitana, anche la Lazio si ferma nella prima giornata della Serie A 2023/24. I biancocelesti perdono 2-1 di rimonta contro il Lecce, dopo essere passati in vantaggio al 26' con Immobile su preciso assist di Luis Alberto. Gli uomini di Sarri vanno vicini al raddoppio con Lazzari nel primo tempo e nella ripresa sembrano gestire bene il risultato, ma il Lecce in due minuti riesce a rimontare tutto: all'86' pareggia Almqvist, un minuto dopo Di Francesco porta in vantaggio i giallorossi.

Nel frattempo la Juventus chiude la pratica Udinese in soli 45 minuti. Ne bastano 2 a Chiesa per sbloccare il risultato, mentre al 20' Vlahovic su rigore mette subito al sicuro il risultato. Nel terzo minuto di recupero del primo tempo Rabiot fissa il risultato sullo 0-3, rendendo la ripresa una normale amministrazione per gli uomini di Allegri.