Serie A: Juventus-Bologna 1-1, Vlahovic risponde a Ferguson. Pareggio in rimonta del Lecce a Firenze: è 2-2

Conclusi gli anticipi del pomeriggio di Serie A. Alle 18:30 sono scese in campo Juventus e Bologna prima e Fiorentina e Lecce poi: nella prima gara, gli ospiti sono passati in vantaggio grazie a un gol di Ferguson su assist di Zirkzee. I ragazzi di Motta sono stati raggiunti nel punteggio dal gol segnato da Vlahovic all'80'. Nell'altro anticipo, la Fiorentina era passata in vantaggio per 2-0 con i gol di Gonzalez e Duncan: i pugliesi hanno rimontato il risultato con Rafia e Krstovic.