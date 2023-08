Serie A, il Napoli riparte con una vittoria: 1-3 in casa del Frosinone. Empoli-Hellas Verona 0-1, decide Bonazzoli

Finalmente si inizia. Nel pomeriggio odierno sono andate in scena le prime due partite valide per la giornata inaugurale del campionato di Serie A 2023/24. Il Napoli Campione d'Italia è ripartito come aveva terminato, ovvero con una vittoria. Gli uomini di Garcia si sono imposti per 1-3 in casa del Frosinone grazie alle reti di Politano e Osimhen (doppietta). La formazione ciociara era passata in vantaggio al 7' con il rigore di Harroui, ma i partenopei hanno ribaltato il match e portato a casa i primi tre punti della stagione.

Colpaccio dell'Hellas Verona, che ha battuto 0-1 l'Empoli: decisiva la rete di Bonazzoli al minuto 75.