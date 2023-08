Serie A, Bologna-Milan 0-2: la vittoria dei rossoneri chiude la prima giornata di campionato

È iniziata con il brivido per la traversa di Lykogiannis Bologna-Milan, ultima partita valida per la prima giornata di Serie A. Arriva subito la risposta del Milan che all'11' passa in vantaggio grazie al gol di Giroud. Il Bologna prova subito a riaprirla cercando il gol con Ferguson. Arriva al 20' il gol del 2-0 firmato Pulisic che batte Skorupski. Al termine del primo tempo grande occasione per Posch che cerca il 2-1 di testa. Molteplici le occasioni da parte di entrambe le squadre nel secondo tempo che però non riescono a trovare la porta fino al minuto 89 in cui Leao colpisce sfortunatamente il palo.