Salernitana, Iervolino: "Partita bellissima contro la Roma, ma il risultato poteva essere più rotondo"

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è intervenuto in diretta nel corso del programma "Massimo Campionato" in onda sull'emittente radiofonica Radio TV Serie A con RDS, tornando a commentare la gara contro la Roma terminata 2-2 nella prima giornata di campionato. "La partita contro la Roma è stata bellissima, Candreva è un grande campione e ha realizzato due gol con due prodezze balistiche incredibili - le sue parole -. Dispiace perché forse potevamo avere un risultato più rotondo, ma va bene così, la Roma è una grande squadra. Spero non ricominci la `pareggite`, ovvero i pareggi all'ultimo minuto. Dobbiamo avere più concentrazione e convinzione".