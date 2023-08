Roma-Salernitana, i convocati di Sousa: presente Legowski, out i nuovi acquisti Stewart e Ikwuemesi (COMUNICATO e FOTO)

Domani alle ore 18:30 la Roma affronterà la Salernitana allo Stadio Olimpico nel match valido per la prima giornata di Serie A. Dopo aver parlato in conferenza stampa, Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la sfida di campionato: presente Legowski, out i nuovi acquisti Stewart e Ikwuemesi. Assenti anche Bronn e gli infortunati Daniliuc, Pirola e Bohinen.

L'ELENCO DEI CONVOCATI