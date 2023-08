Roma-Salernitana: Belotti torna al gol dopo 34 giornate di campionato

Dopo un gol annullato dal Var per fuorigioco millimetrico, Belotti è riuscito dopo 17 minuti a portare in vantaggio la Roma contro la Salernitana e segnare il suo primo gol in campionato con la maglia giallorossa. Per il giocatore si chiude quindi un'astinenza da reti che durava da ben 34 giornate, quando il Gallo con la maglia del Torino segnò il 1° maggio 2022 una tripletta contro l'Empoli.

