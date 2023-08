ROMA-SALERNITANA: arbitra Feliciani. Un precedente con i giallorossi, la vittoria per 1-0 contro il Genoa nella Coppa Italia della scorsa stagione

L'AIA ha reso noti i nomi degli arbitri che dirigeranno le sfide della prima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Roma, che se la vedrà con la Salernitana il 20 agosto alle ore 18:30, il direttore di gara sarà Feliciani, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Il IV Uomo sarà Sozza, mentre al VAR ci sarà Guida. L'AVAR, invece, sarà Meraviglia.

ROMA – SALERNITANA h. 18.30

FELICIANI

COSTANZO – PASSERI

IV: SOZZA

VAR: GUIDA

AVAR: MERAVIGLIA

Feliciani ha arbitrato la Roma in una sola occasione, la vittoria per 1-0 contro il Genoa (a segno Dybala) nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia della passata stagione. Nessun precedente, invece, con la Salernitana.

