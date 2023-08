ROMA-MILAN: le info per i tifosi. Olimpico quasi sold out, alle 19.30 la presentazione di Lukaku

Sul sito ufficiale la Roma ha pubblicato le informazioni utili per i tifosi che si recheranno allo Stadio Olimpico per assistere a Roma-Milan, terza giornata di campionato in programma domani sera: l'impianto è vicino al sold out. Prima del fischio d'inizio, intorno alle 19.30, andrà in scena anche la presentazione del nuovo acquisto giallorosso, Romelu Lukaku. Tutte le informazioni:

Chi con il pallone tra i piedi e chi con la sciarpa al collo.

Roma-Milan si gioca venerdì 1 settembre alle 20.45, vale la terza giornata di Serie A. E sarà il primo big match della stagione nel nostro stadio.

L’entusiasmo tracimante della gente romanista, dimostrato in questa settimana, arriverà anche all’Olimpico per spingere il gruppo guidato da José Mourinho, che per la prima volta in stagione siederà in panchina.

Durante il riscaldamento, inoltre, Romolo lancerà verso gli spalti alcune maglie con una grafica dedicata alla partita (che potete vedere nell'immagine di seguito). Maglie che saranno in vendita anche presso il box della Toyota Fan Zone.

Benvenuto Lukaku!

Ci sarà anche Romelu Lukaku! Il nuovo bomber giallorosso sarà presentato ai tifosi prima di Roma-Milan – alle 19.30 – per ricevere un altro bagno di folla dopo l’arrivo a Ciampino nel pomeriggio di martedì.

Nota importante, che ripeteremo anche più avanti: per non perdervi questo altro grande appuntamento, per dare il benvenuto a Romelu, dovrete arrivare allo stadio in anticipo.

C’è da rispondere a tono all’invito dello speaker, quando il centravanti muoverà i primi passi sul terreno verde dell’Olimpico: “Con il numero 90, Romeluuuuuuu…”.

Il resto lo farete voi!

Biglietti e orari

C’è ancora posto per Roma-Milan, ma fate presto! Potete trovare gli ultimi biglietti online o acquistarli direttamente allo stadio, al botteghino aperto in Viale delle Olimpiadi.

La cornice di pubblico sarà comunque imponente, suggestiva, come i nostri meravigliosi tifosi ci hanno abituato in questi ultimi due anni.

I cancelli dello Stadio apriranno alle 18.15. L’invito è quello di entrare con congruo anticipo, almeno 90 minuti prima del fischio d’inizio. Muovetevi per tempo dalle vostre abitazioni o dal posto di lavoro: come detto, si gioca di venerdì sera, in un giorno feriale in cui per le strade della Capitale coincideranno diverse esigenze.

Arrivate presto, dunque! Ancor più in questo caso per non perdervi la presentazione di Lukaku, per la prima volta all’Olimpico da giocatore giallorosso!

Chi avesse bisogno di supporto può rivolgersi al punto assistenza su viale delle Olimpiadi o al Call Center AS Roma: è attivo – dalle 9 alle 20.45 – al telefono (06.89386000), per mail ([email protected]) o tramite form.

Store aperto dalle 17.45

Su viale delle Olimpiadi, dalle 17.45 (fino alle 23.45), sarà attivo lo Store per acquistare materiale ufficiale: la linea adidas, accessori, fino alla nuova collezione di palloni da calcio marchiati AS Roma.

Tutto il necessario, insomma, per fare shopping giallorosso, in attesa del match con il Milan e per iniziare al meglio la nuova stagione, più griffati che mai!

I supercampioni all'intervallo

Durante l'intervallo di Roma-Milan, la Primavera di Federico Guidi farà un giro di campo celebrativo con la Supercoppa Italiana di categoria, vinta in finale contro il Lecce allo stadio via del Mare.

I baby giallorossi mostreranno il trofeo ai tifosi, accompagnati dal solito calore romanista!

Toyota Fan Zone

La Toyota Fan Zone, l'area dedicata all'intrattenimento di grandi e piccoli tifosi, vi aspetta dalle 17.45sull'ampio piazzale posto tra la Curva Sud e la Tevere.

Tra le novità presenti nella zona, l'attività Kick and Recharge.

Offside Food Waste

Per Roma-Milan è attiva "Offside Food Waste", l'iniziativa promossa assieme ad Acli e all’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale per combattere gli sprechi alimentari.

Nelle aree hospitality dell'Olimpico sarà possibile raccogliere il cibo in più.