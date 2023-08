Milan: lavoro tecnico-tattico e partitella verso la Roma. Domani alle 11.30 la conferenza stampa di Pioli

Prosegue il lavoro del Milan a due giorni dalla sfida contro la Roma in programma venerdì sera allo Stadio Olimpico e valida per la terza giornata di campionato. La squadra di Stefano Pioli ha iniziato la seduta con attivazione muscolare in palestra per poi uscire sul campo ribassato, dove il gruppo ha svolto alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni tecniche, prima di focalizzarsi sul possesso palla. La sessione è proseguita con la fase tattica e infine con la consueta partitella su campo ridotto.

Domani alle 11.30 è in programma la conferenza stampa di Pioli, mentre l'allenamento è previsto nel pomeriggio prima della partenza per Roma.

