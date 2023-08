Milan: lavoro aerobico e partitella in vista della Roma

Si torna al lavoro in casa Milan in vista del match contro la Roma. Il club rossonero ha svolto prima lavoro in palestra, poi serie di esercitazioni tecniche e lavori sul possesso. Poi gruppo diviso in due gruppi: uno ha svolto lavoro aerobico, l'altro ha giocato contro la Primavera. Domattina altra seduta per i ragazzi di Pioli.