Giudice sportivo: nessuna sanzione per la Roma

Dopo la prima giornata di Serie A, terminata con i posticipi di ieri, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, reduce dal pareggio per 2-2 contro la Salernitana, non c'è nessuna sanzione da segnalare.

Da registrare, invece, un turno di squalifica per il portiere del Frosinone, Stefano Turati, "inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, udibile ed individuabile senza margine di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva".