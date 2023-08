Garcia: "Mourinho? La gioia che ha ridato ai tifosi della Roma è importante"

DAZN - Nella settimana che porta al via del campionato, Rudi Garcia ha parlato dell'eredità di Luciano Spalletti, con cui la sua carriera si è già intrecciata ai tempi di Roma: "Gli ho lasciato il posto a Roma, ho preso il suo qui a Napoli. Ho grande rispetto per l'allenatore, ha fatto grandi cose a Napoli". Ora, sulla panchina della Roma, c'è Mourinho: "L'ho già incontrato quando era al Real Madrid e io alla Roma - dice Garcia -. Oggi è un concorrente, però la gioia che ha ridato ai tifosi della Roma è importante, lo stadio è sempre pieno. Ha vinto tante cose, ha un palmares pazzesco".

Poi Garcia svela un aneddoto con alcuni tifosi della Roma: "A volte non sei profeta in patria, forse sono riconosciuto più in Italia che in Francia. La verità per un allenatore sono i suoi ex calciatori che parlano di lui, quindi se c'è una grande percentuale di buone parole, allora hai fatto abbastanza bene. Sono andato ad un concerto all'Olimpico dopo aver firmato con il Napoli e i tifosi della Roma sono stati carini dicendomi 'Peccato, ma ti vogliamo bene. Quindi auguri e in bocca al lupo'". Infine su Totti: "Era un grande campione, come Cristiano. Uno dei pochi che vedeva prima di tutti sul campo e aveva la qualità tecnica per realizzare ciò che aveva visto. Era pazzesco".