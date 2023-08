FOTO - Verona-Roma 2-1

Al Bentegodi la Roma subisce la prima sconfitta in campionato: finisce 2-1 per il Verona. Nella prima frazione di gioco la squadra di casa sfrutta spazi ed errori dei giallorossi e si porta in vantaggio con Duda al 4', poi raddoppia con Ngonge allo scadere del primo tempo. Nella ripresa la Roma perde Zalewski e Dybala - per il primo botta alla testa, per il secondo problema fisico - e accorcia le distanze con il subentrato Aouar. Ma non basta ai giallorossi, col Verona che termina la gara in 10 uomini dopo l'espulsione di Hien. Per i giallorossi un punto in due giornate di Serie A. Gli scatti del match: