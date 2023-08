FOTO - Roma-Salernitana, il striscione di supporto della Curva Sud: "Ci siamo lasciati a Budapest, ci ritroviamo oggi più forti di prima"

Dopo i tanti sold-out consecutivi della passata stagione, i tifosi giallorossi non hanno fatto mancare il loro supporto anche nell'esordio in campionato della Roma contro la Salernitana. In Curva Sud spicca uno striscione di supporto ai padroni di casa: "Ci siamo lasciati a Budapest, ci ritroviamo oggi più forti di prima. Avanti ragazzi, l'Olimpico è con voi".

