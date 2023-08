Domani si saprà qualcosa in più circa le condizioni di Paulo Dybala. Come l'edizione online del quotidiano sportivo, sono previsti per domani gli esami a seguito del fastidio sentito all'adduttore durante la gara di ieri contro il Verona. L'argentino avvertirebbe meno dolore e avrebbe rassicurato Mourinho sulle sue condizioni. La sua presenza contro il Milan rimane vincolata all'esito degli esami.

(gazzetta.it)

