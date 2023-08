Alle porte ormai del weekend che darà il via alla Serie A, anche a Paolo Di Canio è stato chiesto un parere sul prossimo campionato. Alla domanda 'Chi ha operato meglio sul mercato finora?', il commentatore televisivo ed ex giocatore, tra le altre, di Juventus, Napoli, Milan e Lazio ha risposto: "La Roma: i giallorossi non si possono nascondere e credo siano obbligati ad arrivare tra le prime 4. Hanno preso giocatori in età per esplodere: Renato Sanches su tutti".

(Il Mattino)