Conferenza stampa, Pioli: "Roma forte e organizzata. Lukaku? Sull'ambiente cambia poco, c'è il sold out da 2 anni all'Olimpico..."

Lukaku complica la trasferta di domani?

"In termini di ambiente poco, perché a Roma sono due anni che fanno sold-out. Ma è bello giocare in stadi pieni con questa atmosfera, lavoriamo per queste partite: la cosa non ci spaventa, ma ci stimola"

Roma senza Dybala e Lukaku.

"Con o senza Dybala e Lukaku la Roma è forte, organizzata, molto fisica, pericolosa, che concede poco, forte sulle palle inattive. Dobbiamo essere preparati"

Reijnders e Loftus-Cheek: se li aspettava già così avanti?

"Stiamo insieme da luglio. Ho insistito su una idea di gioco, sul dare continuità a certe scelte. Per quello che ho visto nel pre-campionato, al di là dei risultati, mi erano piaciuti; hanno già un bagaglio importante, non giocatori che butti lì e non sanno cosa fare"

Oggi ricade un anno dal closing con RedBird.

"Cardinale ha grande carisma, grande mentalità, ha voglia di far crescere il Milan e di migliorare tutto il club. Questa sua motivazione è stimolo anche per noi per diventare sempre più competitivi"

C'è stato un miglioramento nell'organizzazione difensiva?

"Col Torino siamo stati più compatti, però per rispondere a questa domanda vediamo domani, perché affronteremo un avversario diverso. Vedremo che qualità, che compattezza, che equilibri riusciremo a mettere in campo"