Ufficiale, Di Francesco è il nuovo allenatore del Frosinone (COMUNICATO)

Dopo le indiscrezioni sempre più frequenti di questi ultimi giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Frosinone. Il tecnico pescarese ex Roma torna quindi in Serie A dopo le esperienze non felici con Sampdoria, Cagliari e Verona. Questo il comunicato del club: "Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato ad Eusebio Di Francesco il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Il tecnico, nativo di Pescara, ha firmato un accordo che lo legherà al Club giallazzurro fino al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno al raggiungimento della salvezza".

