Dopo il Frosinone con Eusebio Di Francesco, anche l'Hellas Verona ha annunciato il suo nuovo allenatore. Sulla panchina del club gialloblu, infatti, ci sarà Marco Baroni. L’ex allenatore del Lecce ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione per un secondo anno.

Bentornato nella splendida Verona, ?????? ?????? ???

Marco #Baroni is our new Head Coach. #HVFC pic.twitter.com/9fIqK3VqjM

— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) July 1, 2023