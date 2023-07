Salernitana, Sousa: "Avvio di campionato difficile? Non parlerò mai di squadra non pronta atleticamente"

Paulo Sousa e la sua Salernitana saranno i primi avversari della Roma di Mourinho in campionato. Il tecnico del club campano oggi ha parlato in conferenza stampa e ha inevitabilmente affrontato il tema relativo alla partita contro i giallorossi:

"Avvio difficile di campionato? Per una questione fisica non mi sentirete mai parlare di Salernitana non pronta atleticamente. La mia metodologia di lavoro è uguale dall'inizio alla fine. Certo, ora possiamo integrare qualcosa sotto il profilo di intensità e volume, ma il micro-ciclo grossomodo è uguale. Il discorso si estende al completamento della rosa: da questo dipenderà la capacità di essere subito competitivi sin dall'inizio della stagione".