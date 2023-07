Frosinone, Di Francesco: "Con la Roma in semifinale non feci il 3-5-2 perché mi piace giocare con tre attaccanti"

Qualche giorno fa il Frosinone ha annunciato Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore. Oggi l'ex tecnico giallorosso si è presentato ai giornalisti della città ciociara e inevitabilmente è tornato anche su questioni relative alla sua esperienza nella Capitale:

"Ho già parlato fin troppo delle mie colpe, a volte me ne sono date più di quante non ne avessi. Per me questo sarà una sorta di anno zero. Vorrei rilanciare il titolo di un libro: Lasciare il passato nel passato. Come ho detto prima, avevo perso il sorriso. Che debbo ritrovare con tutti voi qui a Frosinone"

Sulla scelta del modulo in semifinale di Champions: "Non feci il 3-5-2 perchè mi piace sempre giocare con tre attaccanti. Oggi ripartiremo col 4-3-3 per non scombinare troppo la squadra ma con l'occupazione dello spazio i moduli sono relativi. Bisogna dare un'identità alla squadra e lavoreremo per questo. Poi cercheremo di vincere la nostra Champions League".