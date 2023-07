Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Le favorite sono le solite note, forse anche la Roma"

SKY SPORT - Ospite nel corso della trasmissione serale dell'emittente televisiva, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche della lotta per lo scudetto nel prossimo campionato. "Le grandi favorite sono le solite note, stanno acquisendo giocatori importanti destinati ad allargare il gap con le altre squadre - le sue parole -. Le prime cinque del campionato, se inseriamo la Juventus che ha fatto 10 punti in più, probabilmente sì (ride, ndr). Forse anche la Roma. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e a cercare di migliorarci. Dietro società come Fiorentina, Torino, Bologna, Sassuolo, Udinese e Monza sanno lavorare bene. Già il girone di ritorno dell'anno scorso è stato molto equilibrato, quest'anno penso che troveremo un campionato sulla falsariga del girone di ritorno che dell'andata".