Spareggio salvezza, Spezia-Verona 1-3: Ngonge manda in B i liguri

Sipario definitivo sulla Serie A 2022-2023. È terminato lo spareggio salvezza che vedeva protagoniste Spezia e Verona: la gara è stata vinta dagli scaligeri grazie a una super prestazione di Cyril Ngonge, il quale ha messo a segno una doppietta. Durante il secondo tempo l'occasione per i liguri di accorciare le distanze su rigore, con tanto di rosso a Faraoni: Nzola si fa ipnotizzare da Montipò. Il Verona rimane in Serie A, lo Spezia torna in Serie B.