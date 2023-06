Serie A, Napoli-Sampdoria 2-0: in gol Osimhen e Simeone

Allo Stadio Diego Armando Maradona continua la festa scudetto del Napoli che chiude il suo campionato, e la sua stagione, battendo la Sampdoria, già retrocessa in Serie B, per 2-0. Al 64' sblocca la gara Victor Osimhen dal dischetto, poi all'85' Simeone raddoppia chiudendo la sfida. Gli azzurri concludono il campionato a quota 90 punti in classifica, la Samp ultima a 19.