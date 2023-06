Serie A, manita dell'Atalanta e quinto posto in classifica: Monza battuto 5-2. Vincono anche Milan, Juventus e Bologna

Termina qui la trentottesima giornata di Serie A. L'Atalanta, trascinata da un super Koopmeiners (autore di una tripletta), batte 5-2 il Monza e si posiziona al quinto posto in classifica con 64 punti (+1 sulla Roma), qualificandosi in Europa League. I brianzoli, invece, terminano concludono il campionato all'undicesimo posto.

Vince anche il Milan, che batte 3-1 l'Hellas Verona grazie alle reti di Giroud e Leao (doppietta). Gli scaligeri, complice la sconfitta dello Spezia contro la Roma si giocheranno la permanenza in Serie A nello spareggio proprio contro i liguri. Entrambe le squadre, infatti, hanno concluso il campionato a quota 31 punti.

Tre punti anche per la Juventus: gli uomini di Allegri si impongono per 0-1 in casa dell'Udinese grazie a Chiesa e chiudono al settimo posto a 62 punti, ottenendo la qualificazione in Conference League. I friulani, invece, si fermano a 46 punti e si piazzano in dodicesima posizione.

Trionfa anche il Bologna in casa del Lecce per 2-3. Per i salentini sono andati a segno Banda e Oudin, mentre per i felsinei Arnautovic, Zirkzee e Ferguson al 97'. I rossoblu terminano il campionato in nona posizione, i giallorossi in sedicesima.