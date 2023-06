Serie A, la Fiorentina chiude il campionato con una vittoria: Sassuolo battuto 1-3

La trentottesima e ultima giornata di Serie A si è aperta con la vittoria della Fiorentina per 1-3 in casa del Sassuolo. A sbloccare il match sono stati gli ospiti con Cabral al minuto 46, ma Berardi aveva pareggiato i conti al 71' su rigore. L'1-1, però, è durato poco, infatti il super gol di Saponara ha riportato la Viola in vantaggio. I neroverdi hanno accusato il colpo e all'81' è stato anche espulso Ruan Tressoldi. Due minuti più tardi la Fiorentina ha chiuso la partita con il colpo di testa di Gonzalez e poco dopo il Sassuolo è addirittura rimasto in nove per il cartellino rosso diretto a Rogerio per proteste. Con questa vittoria gli uomini di Italiano si trovano in ottava posizione (in attesa del Torino, che affronterà l'Inter e si trova a -3 dalla Fiorentina) e chiudono il campionato a quota 56, mentre il Sassuolo rimane a 45 punti.