Serie A, Empoli-Lazio 0-2: biancocelesti secondi in classifica. Vittoria per la Cremonese contro la Salernitana

Finisce con una vittoria il campionato della Lazio di Maurizio Sarri, che batte a domicilio 0-2 l'Empoli e chiude al secondo posto con 74 punti superando l'Inter vittoriosa a Torino. Dopo un inizio con poche emozioni ci prova Immobile al 34' con un bel colpo di testa deviato da Vicario in calcio d'angolo. L'attaccante va più volte vicino al gol ma a segnare ci pensa Romagnoli al 48', col difensore che sfrutta un preciso angolo di Luis Alberto per battere il portiere con un bel colpo di testa. Nella ripresa i biancocelesti legittimano il vantaggio rischiando solo con un tiro di Cambiaghi all'89', col giocatore che un minuto dopo lascia i padroni di casa in dieci per un fallo da dietro su Zaccagni. La Lazio ne approfitta subito e al 92' chiude la partita con un'azione in contropiede di Immobile e il destro decisivo di Luis Alberto.

Termina invece 2-1 la sfida tra Cremonese e Salernitana, con gli uomini di Ballardini che salutano i tifosi di casa e la Serie A con 27 punti in 38 partite. Nei primi venti minuti fuori Chiriches e Galdames per infortunio con Bianchetti e Castagnetti che prendono il loro posto. Al 23' proteste della Cremonese per un fallo in area di Bohinen su Buonaiuto, con l'arbitro che prima lascia correre e poi assegna il calcio di rigore con l'aiuto del VAR. Lo stesso Buonaiuto spiazza Ochoa e porta avanti i padroni di casa. La Salernitana prova a trovare il gol del pareggio con alcune conclusioni di Coulibaly e un colpo di testa pericoloso di Piatek, ma all'89' arriva il gol del raddoppio di Tsadjout che batte il portiere con uno splendido sinistro a giro. Nel finale annullato un rigore agli ospiti col VAR e un gol a Candreva per fuorigioco.