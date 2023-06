Roma-Spezia, i convocati di Semplici: out Bastoni, Caldara e Maldini. C'è Dragowski (FOTO)

Domani alle ore 21 andrà in scena Roma-Spezia, partita valida per l'ultima giornata di campionato. I giallorossi si giocano l'accesso all'Europa League, mentre i liguri sono chiamati a ottenere un risultato positivo per raggiungere la salvezza. Ecco la lista dei 22 convocati di Semplici in vista del match di domani. Assenti Bastoni, Caldara e Maldini, mentre è disponibile Dragowski, il quale aveva subito una brutta botta in allenamento ed era stato portato in ospedale.

PORTIERI: 1.Zoet, 22.Marchetti, 40.Zovko, 69.Dragowski

DIFENSORI: 4.Ampadu, 13.Reca, 21.Ferrer, 27.Amian, 43.Nikolaou, 55.Wisniewski

CENTROCAMPISTI: 6.Bourabia, 8.Ekdal, 24.Kovalenko, 25.Esposito, 33.Agudelo, 72.Cipot, 77.Zurkowski

ATTACCANTI: 10.Verde, 11.Gyasi, 14.Shomurodov, 18.Nzola, 19.Krollis