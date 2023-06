VIDEO - Roma-Spezia: giro di campo a fine gara per i giallorossi. Mourinho salutando i tifosi: "Io resto qui"

Dopo la sconfitta in finale di Europa League la Roma ha salutato la stagione con la vittoria contro lo Spezia in un Olimpico ancora una volta sold out. E come di consueto al termine della stagione, a fine gara i giocatori hanno voluto ringraziare i tifosi con un giro di campo. Presente anche Josè Mourinho, che non ha assistito alla sfida dalla panchina in quanto squalificato. Lo Special One inoltre, salutando i tifosi, si è espresso platealmente sulle sue intenzioni future gesticolando in questo modo: "Io resto qui". Come svelato dal giornalista di Dazn Tommaso Turci, è stato Gianluca Mancini a convincere Mourinho ad uscire dagli spogliatoi e salutare i tifosi: il difensore ha abbracciato il tecnico portoghese per poi scortarlo in campo.