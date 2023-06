Roma-Spezia, ammoniti Pellegrini e Dybala: diffidati, saltano la prima giornata del prossimo campionato

Allo Stadio Olimpico la Roma chiude il campionato e la sua stagione contro lo Spezia, in lotta per la salvezza. Nel corso del primo tempo il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini è stato ammonito ed essendo diffidato salterà la prima giornata del prossimo campionato. Durante la ripresa l'arbitro Maresca estrae un cartellino giallo anche per Paulo Dybala: anche lui, essendo già diffidato, non ci sarà nella prima gara della prossima Serie A.