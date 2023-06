Roma-Spezia: 62mila spettatori ed ennesimo sold-out. Cancelli aperti dalle ore 18:30 (COMUNICATO)

È la vigilia di Roma-Spezia, l'ultima partita della stagione giallorossa, in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Che sarà, ancora una volta, sold-out, con 62mila spettatori sugli spalti. I cancelli dell'impianto saranno aperti dalle ore 18:30 e il club, nel comunicato sul proprio sito, consiglia ai tifosi di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio d'inizio.

Quello che andrà in scena domenica alle 21 sarà l'ultimo atto di una stagione emozionante.

Ma la partita con lo Spezia non sarà solo il saluto della squadra ai tifosi, e viceversa. In palio ci sono infatti i punti che valgono la partecipazione alla prossima Europa League.

Sugli spalti siederanno 62 mila voci romaniste. Tra loro, anche quelle di chi ha acquistato la partita in occasione delle super promo lanciate dal Club per il Black Friday, approfittando così del -50% di sconto sul prezzo dei tagliandi.

Ancora una volta, lo stadio sarà sold-out. Il suggerimento è sempre quello di visitare la pagina biglietti, per vedere se qualche Abbonato Plus avesse rimesso in vendita il proprio posto per questa partita.

Chi vuole essere parte di questa straordinaria cornice di pubblico, chi non vuole più perdersi una partita della Roma, assicurandosi anche una prelazione per le Coppe e risparmiando sui prezzi dei singoli biglietti, può decidere di abbonarsi.

Gli orari

I cancelli dello Stadio Olimpico apriranno alle 18:30. Il consiglio è di arrivare allo Stadio almeno 90 minuti prima del match. Chi avesse bisogno di supporto può rivolgersi al punto assistenza su via Nigra o al Call Center AS Roma: è attivo dalle ore 18 al fischio d'inizio (06.89386000).

Come sempre, la Toyota Fan Zone vi aspetta per farvi passare dei momenti piacevoli prima del match. Potrete approfittarne anche per fare acquisti nell'AS Roma Store presente all'interno del village romanista.

Prosegue "Unstoppable" - "Superiamo gli ostacoli"

Con Roma-Spezia, termina per quest'anno “Unstoppable" - "Superiamo gli Ostacoli", il progetto realizzato assieme a Protezione Civile Arvalia per consentire ai tifosi con disabilità di raggiungere comodamente l'Olimpico.

“Unstoppable”, che nasce dalla collaborazione tra AS Roma e Gruppo Toyota, Main Global Partner del Club, con i marchi Toyota, Lexus e KINTO, punta a offrire un servizio di trasporto in piena armonia con i valori di sostenibilità ed inclusività che accomunano AS Roma e il Gruppo Toyota. Il servizio prevede il trasferimento gratuito a bordo dei veicoli Toyota verso lo Stadio dei tifosi con disabilità e dei volontari dell’associazione Arvalia, che si occuperanno di accompagnare i tifosi, di offrire assistenza nel corso di tutta la partita e di organizzare il loro rientro verso le abitazioni.

Le prenotazioni possono essere effettuate dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre gara, da tutti coloro in possesso di un biglietto del match o di un abbonamento. In fase di prenotazione, il tifoso dovrà indicare la titolarità del biglietto/abbonamento e il settore di riferimento (se Tribuna Tevere o Monte Mario).

Per prenotare il servizio basta contattare il seguente recapito telefonico, attivo 24 ore su 24: 351.8484045. Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail a: trasportodisabiliroma@gmail.com

I parcheggi disabili

Sarà possibile accedere al parcheggio dello Stadio dei Marmi solamente per i possessori di abbonamento e/o biglietto con tariffa riservata a persone con disabilità non deambulanti. Per tutti gli altri tifosi con disabilità sarà a disposizione il parcheggio in viale Alberto Blanc. Per entrare, sarà obbligatorio esibire al personale addetto ai controlli il contrassegno del parcheggio e l’abbonamento/biglietto della partita.

Per garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati, il personale potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio.

I parcheggi saranno accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili.

