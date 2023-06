Roma-Spezia, 62.242 spettatori all'Olimpico: 33° sold out

Anche nell'ultima partita di campionato, dopo la sconfitta ai rigori in finale di Europa League per mano del Siviglia, i tifosi non fanno mancano il loro supporto alla Roma: in occasione della gara contro lo Spezia sono 62.242 gli spettatori presenti allo Stadio Olimpico. Si tratta del 33esimo sold out stagionale, 34esimo se si conta anche la finale di Europa League vissuta all'Olimpico e vista tramite i maxischermi.

