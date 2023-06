Nell'intervista al quotidiano spagnolo, Simeone ripercorre le tappe del campionato del Napoli spiegando qual è stato il momento in cui ha capito che poteva arrivare lo scudetto: "La vittoria contro la Roma a gennaio, quando ho segnato il gol. Mio padre me l'ha anche detto, mi ha mandato un messaggio di notte: "Questo puzza di campione". Mi sono commosso, perché ha fatto lo stesso con l'Argentina quando hanno vinto gli ottavi di finale in Qatar".

