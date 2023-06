Napoli, Garcia: "A Roma bei ricordi, però il tempo è passato. Un piacere tornare in Italia"

Si è tenuta questo pomeriggio nel salone delle feste della reggia di Capodimonte la prima conferenza stampa di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha risposto alle tante domande dei giornalisti, non dimenticando la sua precedente esperienza italiana alla guida della Roma: "Un vero piacere tornare in Italia. A Roma sono arrivato due volte secondo e il terzo anno fino ad ottobre ero primo. In Europa c'è stata un'italiana in ogni finale, segno che il calcio italiano è tornato in alto".

Si era sentito al tempo con Spalletti dopo essere andato via da Roma?

"Questo è il segno del destino. Sono stato sostituito da Spalletti a Roma e ora vengo qui al suo posto a Napoli. Sono bei ricordi però il tempo è passato, ora l'importante è stare qua".

De Rossi nella sua Roma aveva un ruolo importante di raccordo tra difesa e centrocampo. Uno come Lobotka in questo senso sarebbe complicato da sostituire.

"Il cuore del mio gioco è sempre stato il centrocampo, la forza della squadra che ha vinto lo scudetto è anche questo. Lobotka è fantastico, mi auguro di ritrovare in questo reparto giocatori che giocano la palla e difendono quando l'avversario la recupera".