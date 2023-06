Napoli, De Laurentiis: "Garcia fa al caso nostro, con la Roma ha iniziato con 10 vittorie di fila. Superlega e Champions sbagliate"

In occasione della presentazione di Rudi Garcia come allenatore del Napoli, anche il presidente del club Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa spiegando la scelta e menzionando anche la Roma. "Il 5 giugno ho cominciato a pensare al nuovo allenatore e l'ho ufficializzato undici giorni dopo. Ho cominciato a vedere la mappa data in pasto a voi giornalisti e ho cominciato a selezionare chi giocava con successo con il 4-3-3. Molti di quelli che vedevo avevano un 4-2-3-1 o addirittura un 3-4-3 o 4-4-2. Per me era fondamentale mantenere questo assetto di calciatori, non devo cambiare squadra, per cui andava trovato un allenatore che fa strike col 4-3-3. Avendo visto che Rudi per due volte era arrivato secondo con la Roma e che addirittura il primo anno aveva cominciato con dieci vittorie consecutive, mi sono detto che questo signore facesse al caso nostro - le sue parole -. Poi ho visto che col Lione aveva sfiorato qualcosa di importante in Champions. E voi sapete quanto ci tengo alla Champions League".

"Non per pensarla come Agnelli, a cui dissi che la Superlega è una cosa sbagliata, ma questa Champions è sbagliata. Così come l'Europa League e la Conference League. Ma alla Uefa hanno bisogno di attestati continui per essere rieletti. Io non posso modificare da solo ciò che si è incrostato nel sistema. Però chiaramente la Champions è un parterre che mi permette di aumentare l'importanza del brand Napoli nel mondo - ha aggiunto -. Noi siamo sempre stati innovatori, lo avete visto con lo sponsor tecnico. Cerchiamo di cambiare questo calcio, ma credetemi, non è così facile, perché bisognerebbe cambiare il cervello di troppe persone".