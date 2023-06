FOTO - Roma-Spezia, striscione per De Falchi al posto della pezza dei Fedayn: "In ricordo di Antonio"

I tifosi giallorossi ricordano Antonio De Falchi in occasione di Roma-Spezia, ultima giornata di campionato in scena allo Stadio Olimpico, a 34 anni dalla sua morte il 4 giugno 1989. Nel posto in Curva Sud, dove precedentemente risiedeva la pezza dei Fedayn, oggi è stato esposto uno striscione in memoria di De Falchi: "In ricordo di Antonio".