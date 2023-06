Finale play-off, Bari-Cagliari 0-1: Pavoletti allo scadere manda Ranieri in Serie A

Il Cagliari torna in Serie A. A 4' dalla fine del match il risultato era di 0-0 e fino a quel momento nella massima competizione italiana ci sarebbe andato il Bari, anche in virtù del pareggio maturato nella gara di andata. Al 94' però è stato Pavoletti a sbucare alle spalle dell'ultimo centrale dei galletti e a spedire la palla in rete. Ranieri compie l'impresa e riporta i sardi in Serie A.