Diritti tv: alle 10 scaduto il tempo per la presentazione delle offerte. Domani si aprono le buste

Domani la Serie A scoprirà le offerte per i diritti tv del prossimo ciclo. Stamattina alle 10 infatti sono scaduti i termini per la presentazione, e domani in Assemblea di Lega è prevista l'apertura delle buste. La Serie A punta a superare i 927,5 milioni a stagione incassati da DAZN e da Sky per ognuna delle tre stagioni fino al 2023/24 (840 milioni dall'OTT e 87,5 milioni di media ogni anno dalla pay-tv di Comcast). Il ciclo di tre anni potrebbe estendersi fino a un massimo di cinque anni (2024-2029), grazie alle recenti modifiche della Legge Melandri.