VIDEO - Fiorentina-Roma, l'incessante "Forza Roma alè" dallo spicchio giallorosso

Nell'ultima trasferta di campionato la Roma è uscita sconfitta per 2-1 dal Franchi di Firenze, con la Fiorentina che in tre minuti ha rimontato l'iniziale vantaggio di El Shaarawy. Questo non ha smorzato l'entusiasmo di tutti i tifosi giallorossi presenti allo stadio, che al fischio finale hanno intonato un incessante coro di mezz'ora "Forza Roma alè". L'ennesimo segnale di vicinanza di una tifoseria che ora vuole spingere la squadra a Budapest, per la finale di Europa League contro il Siviglia.