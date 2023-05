Serie A: vittorie per Juve, Atalanta e Torino. Salernitana-Fiorentina 3-3

Serie A in campo nel turno infrasettimanale valido per la 33esima giornata: all'Allianz Stadium la Juventus batte 2-1 il Lecce e si porta a 63 punti in classifica. Vittoria casalinga anche per l'Atalanta: con il 3-2 allo Spezia sale a 58 punti in classifica, a +1 su Inter, Milan e Roma, impegnate questa sera. Pareggio agganciato in trasferta per la Fiorentina: all'Arechi con la Salernitana 3-3. A Marassi, invece, la Sampdoria esce sconfitta e sprofonda sempre di più in classifica: il Torino vince 2-0.

I risultati finali:

Juventus-Lecce 2-1

Atalanta-Spezia 3-2

Salernitana-Fiorentina 3-3

Sampdoria-Torino 0-2