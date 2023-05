Serie A, Verona-Torino 0-1: Vlasic regala tre punti a Juric

Concluso il lunch match del campionato della 35esima giornata di Serie A, in cui si sfidavano Verona e Torino: hanno vinto i ragazzi di Juric, complicando e non poco la corsa salvezza della squadra di Zaffaroni, ora a pari punti con lo Spezia a quota 30, al terzultimo posto in classifica. Decisivo il gol di Vlasic segnato nel corso del primo tempo.